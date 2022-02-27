Про це розповів український письменник Сергій Жадан 27 лютого. Оперативну інформацію він дізнався від харківських добровольців.

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Окупанти в Харкові

Відомо, що залишки російської колони, що вдерлася до Харкова, загнали на вулицю Шевченка. Російські найманці сховалися в 134 школі.

Школа згоріла. Разом із окупантами. Школи шкода,

– зауважив Жадан.

Внаслідок запеклого бою, українські добровольці взяли в полон 4 осіб. Техніка та ще 15 російських солдатів – знищені дотла.

"У нас є поранені, всі, слава Богу, живі", – додав Жадан.

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