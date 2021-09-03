Заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова рассказала, что подростку стало плохо во время учебы. У школьника остановилось сердце.

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К счастью, парня удалось спасти благодаря реанимационным действиям, которые провели работники школы.

Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в реанимации. По словам Некрасовой, врачи очень обеспокоены, ведь это второй случай с похожей симптоматикой.

По словам Некрасовой, "Тимофей и мальчик который поступил в больницу из одной школы".

Мальчик впал в кому в лагере

В одной из запорожских больниц 26 августа ушел из жизни 12-летний Тимофей Дегальцев. Медики боролись за жизнь мальчика, однако не смогли его спасти.

Тимофей впал в кому во время отдыха в детском спортивном лагере "Гренада" на Херсонщине.

Впоследствии результат КТ показал, что у мальчика был двусторонний отек мозга.

Деталями о борьбе за жизнь Тимофея делилась в сети Злата Некрасова.

После смерти мальчика она оставила щемящее сообщение: "Тимофей покинул нас. Проводили реанимационные мероприятия 50 минут, но сердце так и не застучало. Больно".

Публикация с фейсбук-страницы Златы Некрасовой:

Сегодня в областную больницу поступил ребенок.

Мальчик 14 лет.

В школе ему стало плохо, остановка сердца, благодаря реанимационным действиям работников школы и быстрому приезду скорой ребенка удалось реанимировать.

Сейчас ребенок в реанимации, состояние тяжелое.

Врачи обеспокоены, второй случай с похожей симптоматикой.

Собираем рабочую группу, в состав которой будут входить медики.

Тимофей и мальчик, поступивший в больницу, – из одной школы.