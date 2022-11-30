В пророссийских телеграмм-каналах Крыма опубликована анонимная жалоба на школьницу из Херсона, которая во время урока в Красноперекопске проигнорировала гимн России. Также в сети опубликовали ее заметки в блокноте. Девушка там рисовала там сине-желтое знамя, пишет 24 канал.

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В одной из школ Крыма написали анонимный донос на школьницу из Херсона

Местным школьникам не понравилось поведение девочки из Херсона, поэтому они обратились в "министерство образования" Крыма и местный "МВД".

По информации пропагандистских телеграмм-каналов, это произошло в городе Красноперекопске, в школе №5. Девочка приехала в полуостров из Херсона, она учится в 8-А классе.

Школьница открыто демонстрирует свое негативное отношение к России. В частности, она игнорирует гимн страны-террористки.

А на украденный россиянами лозунг "слава России", она отвечает "Слава Украине". Автор жалобы требует, чтобы девочку и ее родителей вывезли из Крыма.

Публичных комментариев у школьницы или ее родителей нет, имена и фамилии в сообщении не указаны.

Школьница из Херсона проигнорировала гимн России: смотрите видео

Кстати говоря. В Крыму продолжают преследовать тех, кто выступает против вторжения России в Украину. По информации "Крым. Реалии", за 9 месяцев российские суды на полуострове рассмотрели более 200 административных дел по "дискредитации" армии России.

Что будут делать с россиянами после деоккупации Крыма

За 8 лет оккупации Крыма на территорию полуострова, по разным оценкам, незаконно въехали более 500 тысяч граждан страны-оккупантки. При этом покинуть свои дома были вынуждены около 100 тысяч граждан Украины.

Представительница президента в АР Крым Тамила Ташева подчеркнула, что все иностранцы, попавшие на полуостров после 2014 года не из-за украинских КПВВ или из-за них, но нарушивших сроки пребывания – проживают на территории Крыма незаконно.

Поэтому решение, которое не противоречит международному праву и соответствует законодательству Украины, очевидно – такие люди должны оставить полуостров нашего государства путем добровольного выезда или принудительного выдворения.

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