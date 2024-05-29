Ульяна хочет передать его подразделению, в котором служит ее отец. Так, папа 8-летней девочки, Дмитрий Безвербный, защищает наше государство в рядах Вооруженных Сил Украины, в 5-й отдельной штурмовой бригаде.

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Ульяна собирает деньги для папы

Девочка рассказала, что совсем не стесняется продавать цветы на улице, ведь имеет хорошую цель. Более того, ее, так сказать, дело имеет успех, ведь во время второй продажи этого года пионов за донат, собрала шесть тысяч гривен.

Может кто-то стесняться, выйти и продавать. Мне честно, мне не стыдно. Я не знаю, как это сказать. Мне клево, что я помогаю. Постоянной цены на цветы нет – это же донат,

– говорит девочка.

В Луцке девочка продает пионы за донаты, чтобы собрать на "Мавик" / Фото Суспільне Луцьк

Как рассказала мама девочки Анна, подобная идея возникла неожиданно. О цветах они договорились с подругой семьи, которая бесплатно дает Ульяне пионы с собственной клумбы. Девочка нарисовала плакат, где написала, что собирает на Мавик для папы. Это очень растрогало людей.

Подруга семьи Татьяна, которая дает цветы для продажи, утверждает, что дети при нормальных обстоятельствах должны эти цветы куда-то нести на последний звонок учителям. Однако в "ненормальных обстоятельствах", они требуют несколько "нестандартных решений".

"И очень хорошо, что такие маленькие дети их умеют находить", – добавила женщина.

8-летняя Ульяна собирает на квадрокоптер для папы / Фото Суспільне Луцьк

Местная жительница Ольга Дзвонковская также перевела средства для девочки Женщина говорит, что ребенок на центральной улице Луцка не без причины продает цветы.

Каждый ребенок хочет видеть дома папу. Нам нужно их побеждать, я не воюю, но таким образом могу помочь это сделать,

– отметила женщина.

Общая цель сбора достигала около 50 тысяч. Мама девочки отметила, что эти деньги им удалось накопить, однако пока сбор будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку дроны на фронте нужны всегда.