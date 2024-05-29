Уляна хоче передати його підзрозділу, у якому служить її батько. Так, тато 8-річної дівчинки, Дмитро Безвербний, захищає нашу державу у лавах Збройних Сил України, у 5-й окремій штурмовій бригаді.

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Уляна збирає гроші для тата

Дівчинка розповіла, що зовсім не соромиться продавати квіти на вулиці, адже має хорошу мету. Ба більше, її, так би мовити, справа має успіх, адже під час другого продажу цього року півоній за донат, зібрала шість тисяч гривень.

Може хтось соромитись, вийти та продавати. Мені чесно, мені не соромно. Я не знаю, як це сказати. Мені кльово, що я допомагаю. Сталої ціни на квіти немає – це ж донат,

– каже дівчинка.

У Луцьку дівчинка продає півонії за донати, аби зібрати на "Мавік" / Фото Суспільне Луцьк

Як розповіла мама дівчинки Анна, подібна ідея виникла несподівано. Про квіти вони домовилися з подругою родини, яка безплатно дає Уляні півонії з власної клумби. Дівчинка намалювала плакат, де написала, що збирає на Мавік для тата. Це дуже розчулило людей.

Подруга родини Тетяна, яка дає квіти для продажу, стверджує, що діти за нормальних обставин мали б ці квіти кудись нести на останній дзвоник вчителям. Однак у "ненормальних обставинах", вони потребують дещо "нестандартних рішень".

"І дуже добре, що такі маленькі діти їх вміють знаходити", – додала жінка.

8-річна Уляна збирає на квадрокоптер для тата / Фото Суспільне Луцьк

Місцева жителька Ольга Дзвонковська також переказала кошти для дівчинки Жінка каже, що дитина на центральній вулиці Луцька не без причини продає квіти.

Кожна дитина хоче бачити вдома тата. Нам потрібно їх перемагати, я не воюю, але у такий спосіб можу допомогти це зробити,

– наголосила жінка.

Загальна мета збору сягала близько 50 тисяч. Мама дівчинки зазначила, що ці гроші їм вдалося накопичити, проте поки збір буде тривати й надалі, оскільки дрони на фронті потрібні завжди.