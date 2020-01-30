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      Школьница на Львовщине отравилась алкоголем

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      Школьница попала в больницу с алкогольным отравлением / canal3.md

      Во Львовской области 13-летняя школьница употребляла алкоголь со своими подругами. Впоследствии она попала в больницу с алкогольным отравлением.

      Медики сообщили полиции о том, что в больницу госпитализировали 13-летнюю девушку с диагнозом "алкогольное отравление".

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      Правоохранители установили, что ребенок пил вместе со своими подругами, после чего ей стало плохо. Ее доставили в медучреждение. Сейчас состояние девочки стабильное.

      Спиртное несовершеннолетним, по их просьбе, приобрел 18-летний местный житель. Полиция решает вопрос о привлечении правонарушителя к административной ответственности за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения. Парню грозит штраф.

      К административной ответственности будут привлечены родителей за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминал
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