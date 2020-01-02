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      В новогоднюю ночь подросток умер от выпитого алкоголя

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      Подросток умер во время празднования Нового года / bg.ru

      На Полтавщине 17-летний парень умер от большого количества алкоголя, которое выпил на праздновании.

      Компания молодых людей отмечала Новый год, сообщает еженедельник "ЭХО".

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      Во время празднования они распивали спиртные напитки, затем легли спать. Утром обнаружили, что их 17-летний товарищ не подает признаков жизни.

      По словам молодых людей, парень выпил много алкоголя. Тело направили на экспертизу. Юноша проживал в Кустоловых Кущах.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Алкоголь Криминал
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