В новогоднюю ночь подросток умер от выпитого алкоголя

На Полтавщине 17-летний парень умер от большого количества алкоголя, которое выпил на праздновании.

Компания молодых людей отмечала Новый год, сообщает еженедельник "ЭХО".

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Во время празднования они распивали спиртные напитки, затем легли спать. Утром обнаружили, что их 17-летний товарищ не подает признаков жизни.

По словам молодых людей, парень выпил много алкоголя. Тело направили на экспертизу. Юноша проживал в Кустоловых Кущах.