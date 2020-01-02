В новогоднюю ночь подросток умер от выпитого алкоголя
На Полтавщине 17-летний парень умер от большого количества алкоголя, которое выпил на праздновании.
Компания молодых людей отмечала Новый год, сообщает еженедельник "ЭХО".
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Во время празднования они распивали спиртные напитки, затем легли спать. Утром обнаружили, что их 17-летний товарищ не подает признаков жизни.
По словам молодых людей, парень выпил много алкоголя. Тело направили на экспертизу. Юноша проживал в Кустоловых Кущах.
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