У новорічну ніч підліток помер від випитого алкоголю

На Полтавщині 17-річний хлопець помер від великої кількості алкоголю, яку випив на святкуванні.

Компанія молодих людей відзначала Новий рік, повідомляє тижневик "ЕХО".

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Під час святкування вони розпивали спиртні напої, потім полягали спати. Ранком виявили, що їх 17-річний товариш не подає ознак життя.

За словами молодих людей, хлопець випив багато алкоголю. Тіло направили на експертизу. Юнак проживав у Кустолових Кущах.