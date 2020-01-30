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      Школярка на Львівщині отруїлась алкоголем

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      Школярка потрапила в лікарню з алкогольним отруєнням / canal3.md

      У Львівській області 13-річна школярка вживала алкоголь зі своїми подругами. Згодом вона потрапила до лікарні з алкогольним отруєнням.

      Медики повідомили поліцію про те, що до лікарні госпіталізували 13-річну дівчину з діагнозом "алкогольне отруєння".

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      Правоохоронці встановили, що дитина пила разом зі своїми подругами, після чого їй стало погано. Її доставили до медзакладу. Наразі стан дівчинки стабільний.

      Спиртне неповнолітнім, на їх прохання, придбав 18-річний місцевий мешканець. Поліція вирішує питання про притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння. Хлопцю загрожує штраф.

      До адміністративної відповідальності буде притягнуто батьків за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні
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