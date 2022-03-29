Школьник из Харькова ради денег стал корректировщиком огня для россиян – они не заплатили

Российские оккупанты нанесли много тяжелых ракетных и авиаударов по Харькову. К сожалению, врагу удалось вовлечь в свое преступление ребенка.

У русской армии нет никаких моральных принципов. В желании совершить кровавые преступления они даже не гнушаются обманом детей.

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Школьник-корректировщик

Харьковский школьник решил воспользоваться одним из многих предложений в телеграм-канале. Мол скажешь место расположения объекта или куда попала ракета – получишь деньги.

К сожалению, школьник купился на уловку российских разведчиков и сообщал необходимые данные. После получения необходимой информации оккупанты перестали выходить на связь и не заплатили обещанную награду.

Рассказ школьника-корректировщика: видео СБУ

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