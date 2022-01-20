Старшеклассники проходят там производственные квесты в популярном среди них формате ТикТок. На 7 интерактивных локациях школьники в игровой форме испытывают себя в разных профессиях.
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В частности, дети могут попробовать роли:
- машиниста крана или тепловоза;
- слесаря;
- токаря;
- электромонтера;
- сварщика.
Для чего создали выставку
В группе "Метинвест" заботятся о привлечении молодежи для дальнейшей работы на предприятиях. Для подготовки будущих кадров открывают собственные учебные заведения. Стараются заинтересовать старшеклассников чем-нибудь ярким и необычными акциями.
Работа должна быть интересной. От нее человек должен получать удовольствие. Если они будут в игровой форме учиться, а потом будут получать от работы удовольствие – я думаю, что это будет отлично,
– сказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.
"Это тот возраст, когда человек начинает выбирать свой путь. Конечно, здесь ему нужно помочь сделать правильный выбор. Я надеюсь, что мы помогаем это делать", – добавил он.
Больше о выставке Steel Tok: смотрите видео
Автор Юрий Погребняк