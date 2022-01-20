Старшокласники проходять там виробничі квести у популярному серед них форматі Тік Ток. На 7 інтерактивних локаціях школярі в ігровій формі випробовують себе у різних професіях.

До теми Як учням та вчителям діяти в різних надзвичайних ситуаціях: роз'яснення експерта

Зокрема, діти можуть спробувати ролі:

машиніста крану або тепловозу;

слюсаря;

токаря;

електромонтера;

зварювальника.

Для чого створили виставку

У групі "Метінвест" дбають про залучення молоді для подальшої роботи на підприємствах. Для підготовки майбутніх кадрів відкривають власні навчальні заклади. Намагаються зацікавити старшокласників чимось яскравим та незвичними акціями.

Робота має бути цікавою. Від неї людина має отримувати задоволення. Якщо вони будуть в ігровій формі вчитися, а потім отримуватимуть від роботи задоволення – я думаю, що це буде чудово,

– сказав генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

"Це той вік, коли людина починає вибирати свій шлях. Звичайно, тут йому потрібно допомогти зробити правильний вибір. Я сподіваюся, що ми допомагаємо це робити", – додав він.

Важливо! На підприємствах "Метінвесту" в Україні вже працює 28 тисяч молодих людей. В компанії сподіваються, що їхня кількість зростатиме.

Більше про виставку Steel Tok: дивіться відео

Автор Юрій Погребняк