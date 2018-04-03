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Школьникам напомнили: 3 апреля – последний день, когда можно проверить результаты пробного ВНО

32 Читати новину українською
ВНО
ВНО / Фото из свободных источников

3 апреля в 23:59 доступ к сервису, который проверяет результаты пробного внешнего независимого оценивания, будет закрыт. Поэтому, абитуриентов, которые проходили тестирование, просят не тянуть.

Об этом говорится на сайте УЦОКО.

Внести свои результаты можно по ссылке.

Добавим, участники, которые были зарегистрированы на пробное тестирование, однако не смогли принять участие, могут получить тестовые тетради в пункте проведения пробного внешнего независимого оценивания по 4 апреля включительно.

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Напомним, 24 марта в Украине состоялось пробное ВНО по украинскому языку и литературе, а 31 марта по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам.

В этом году основная сессия ВНО пройдет с 22 мая по 13 июня.

Теги: Новости Украины Образование ВНА
Источник: 24 Канал
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