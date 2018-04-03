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Школярам нагадали: 3 квітня – останній день, коли можна перевірити свої результати пробного ЗНО

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ЗНО
ЗНО / фото із вільних джерел

3 квітня о 23:59 доступ до сервісу, який перевіряє результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання, буде закритий. Відтак, абітурієнтів, які складали тестування, просять не зволікати.

Про це йдеться на сайті УЦОЯО.

Внести свої результати можна за посиланням.

Додамо, учасники, які були зареєстровані на пробне тестування, однак не змогли взяти участь, можуть отримати свої тестові зошити в пункті проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання до 4 квітня включно.

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Нагадаємо, 24 березня в Україні відбулось пробне ЗНО із української мови та літератури, а 31 березня із історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької, іспанської мов.

Цього року основна сесія ЗНО відбуватиметься з 22 травня до 13 червня.

Теги: Новини України ЗНО Освіта
Джерело: 24 Канал
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