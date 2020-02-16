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      Школьники делают мультфильмы из пластилина: фото и видео

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      В Черновцах школьники вместе с учительницей информатики мастерят персонажей из пластилина и монтируют видео. Сценарии придумывают сами или берут хорошо знакомые сюжеты из истории или Библии. Работы юных мультипликаторов уже не раз получали призовые места на международных конкурсах.

      Светодиодные прожекторы, фотоаппараты и техника для монтажа – так в черновицкой школе №41 делают мультики.

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      "Первый год у нас все было из подручных материалов: обставлялись лампами, штатив скотчем к полу приклеивали", – рассказала учительница Грета Фрейлихман.

      учні
      Учительница с учениками, которые создают мультфильмы из пластилина

      Школьники формируют фигурки героев из пластилина. Любят этот материал, потому что он будто живой, ведь чувствует тепло рук. Основой для каждой куклы служит каркас из спичек. Каждое движение персонажа отдельно фотографируют, ведь важен каждый миллиметр.

      Мультфільм з пластиліну
      Герои мультфильма

      Мария, которая учится в 11 классе, начала увлекаться фотографией несколько лет назад. С тех пор не раз побеждала на международных конкурсах. Однако даже с ее опытом часто приходится переделывать мультфильмы, ведь неправильное движение персонажа может все испортить.

      11-класниця
      11-классница Мария

      "Идеи берем из истории, притч, потом добавляем что-то или убираем, чтобы динамика была", – рассказала школьница Мария Тацюк. Дальше героев оживляют и начинается монтаж.

      Должно быть терпение. На 2 минуты нужны 400 кадров чистого материала. Сейчас у нас 36 и я беру по 0,2 секунды,
      – пояснил школьник Максим Хабаров.

      А в целом, над созданием двухминутного мультфильма надо работать примерно пять дней.

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Образование Дети и несовершеннолетние Новости учебы Учеба
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