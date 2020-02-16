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      Школярі роблять мультфільми з пластиліну: фото та відео

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      У Чернівцях школярі разом із вчителькою інформатики майструють персонажів з пластиліну та монтують відео. Сценарії придумують самі або ж беруть добре знайомі сюжети з історії чи Біблії. Роботи юних мультиплікаторів уже не раз отримували призові місця на міжнародних конкурсах.

      Світлодіодні прожектори, фотоапарати та техніка для монтажу – так у чернівецькій школі №41 роблять мультики.

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      "Перший рік у нас усе було з підручних матеріалів: обкладались лампами, штатив скотчем до підлоги приклеювали", – розповіла вчителька Грета Фрейліхман.

      учні
      Вчителька з учнями, які створюють мультфільми з пластиліну

      Школярі сформовують фігурки героїв з пластиліну. Полюбляють цей матеріал, бо він наче живий, адже відчуває тепло рук. Основою для кожної ляльки є каркас із сірників. Кожен рух персонажа окремо фотографують, адже важливий кожний міліметр.

      Мультфільм з пластиліну
      Герої мультфільму

      Марія, яка навчається в 11 класі, почала захоплюватись фотографією кілька років тому. З того часу не раз перемагала на міжнародних конкурсах. Проте навіть з її досвідом часто доводиться перероблювати мультфільми, адже неправильний рух персонажа може все зіпсувати.

      11-класниця
      11-класниця Марія

      "Ідеї беремо з історії, притч, потім додаємо щось чи забираємо, аби динаміка була", – розповіла школярка Марія Тацюк. Далі героїв оживляють й починається монтаж.

      Терпіння має бути. На 2 хвилини треба 400 кадрів чистого матеріалу. Зараз у нас 36 і я беру по 0,2 секунди,
      – пояснив школяр Максим Хабаров.

      А загалом, над створенням двохвилинного мультфільму треба працювати приблизно п’ять днів. 

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Освіта Діти і неповнолітні Новини освіти Освіта
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