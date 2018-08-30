"Школьное перемирие": боевики 4 раза обстреляли украинских военных
Сегодня, 30 августа, с начала суток пророссийские боевики на Донбассе 4 раза применили против украинских военных пулеметы, стрелковое оружие и гранатомет.
Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
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В течение дня под обстрелы попали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Павлополь и Водяное.
Российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня... Потерь среди личного состава Объединенных сил во время обстрелов не допущено,
– говорится в сообщении.
Боевики вели прицельный огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применяли.
Напомним, за прошедшие сутки, 29 августа, российские оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз – из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
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