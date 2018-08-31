"Школьное перемирие" на Донбассе: боевики стреляют из гранатометов и пулеметов

В пятницу, 31 августа, пророссийские боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе из гранатометов и пулеметов.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Читайте также: Из России на Донбасс перевозят боеприпасы для тяжелого оружия, – ОБСЕ

В течение дня под обстрелы попали позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Крымское, Старогнативка, Водяное и Павлополь.

В течение текущих суток, от 7-и до 18-и часов российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, не использовалось,

– говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, отмечают в пресс-центре. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Напомним, 30 августа российские боевики на Донбассе 4 раза применили против украинских военных пулеметы, стрелковое оружие и гранатомет.