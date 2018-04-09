Школьный автобус упал в ущелье, много жертв
Из-за падения школьного автобуса в ущелье в Индии погибли 29 человек, 26 из которых – дети.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Все погибшие дети были младше 10 лет. Также погибли двое учителей и водитель автобуса.
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При этом число жертв может возрасти, поскольку многие учащиеся остаются заблокированными среди обломков автобуса.
Автобус упал в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш.
Источник: 24 Канал
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