Школьный автобус упал в ущелье, много жертв

Из-за падения школьного автобуса в ущелье в Индии погибли 29 человек, 26 из которых – дети.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Все погибшие дети были младше 10 лет. Также погибли двое учителей и водитель автобуса.

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При этом число жертв может возрасти, поскольку многие учащиеся остаются заблокированными среди обломков автобуса.

Автобус упал в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш.