Об этом глава столицы написал в своем телеграм-канале.

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По словам Виталия Кличко, Киев получил 1 399 ноутбуков от города-побратима Киото и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Осуми Йо и главой Представительства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине Осаму Хаттори передали технику школам города. Компьютеры распределены между учебными заведениями всех 10 районов столицы – в соответствии с их потребностями– отметил он.

Виталий Кличко отметил, что переданные ноутбуки помогут укрепить сферу образования столицы. По его словам, Киев уже получал помощь от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и заинтересован в расширении сотрудничества.

Киев получил 1 399 ноутбуков для школьников / Фото Виталия Кличко

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В мае 2025 года при поддержке правительства Японии "Киевзеленбуд" получил экскаваторы для обслуживания городской инфраструктуры. В июле того же года 11 столичных учреждений социальной сферы получили реабилитационное оборудование. В мае 2026 года JICA передала "Киевводоканалу" системы очистки воды.