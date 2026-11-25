Про це столичний голова написав у своєму телеграм-каналі.

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За словами Віталія Кличка, Київ отримав 1 399 ноутбуків від міста-побратима Кіото та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Разом з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Осумі Йо та головою Представництва Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Осаму Хатторі передали техніку школам міста. Комп’ютери розподілені між освітніми закладами всіх 10 районів столиці – за їхніми потребами– зазначив він.

Віталій Кличко зазначив, що передані ноутбуки допоможуть зміцнити освітню сферу столиці. За його словами, Київ уже отримував допомогу від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) і зацікавлений у розширенні співпраці.

Київ отримав майже 1 400 ноутбуків для школярів / Фото Віталія Кличка

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У травні 2025 року за підтримки уряду Японії "Київзеленбуд" отримав екскаватори для обслуговування міської інфраструктури. У липні того ж року 11 столичних закладів соціальної сфери отримали реабілітаційне обладнання. У травні 2026 року JICA передало "Київводоканалу" системи очищення води.