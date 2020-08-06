Девушку из Запорожской области, которая жестоко пытала животных на видео, полиция отпустила домой. Правоохранители говорят, что ждут решения экспертизы.

Живодерку из Вольнянского района Запорожской области вернулась домой. Такую информацию 24 каналу подтвердили в полиции Запорожской области.

Важно: Снимали порно с неподвижными животными: группу живодеров-извращенцев разоблачили в Запорожье

Сейчас открыто уголовное производство. После проведения экспертизы примут решение об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения,

– проинформировали в полиции.

Также в правоохранительных органах отметили, что результаты экспертизы будут готовы ориентировочно через 2 недели.

Главное о задержании живодеров из Запорожья

В Запорожской области разоблачили группу людей, которые издевались над животными и убивали их, снимая это на камеру. Кроме того, живодеры снимали порно с участием неподвижных животных. Видео выкладывали в группу "Вконтакте", доступ к которой продавали за деньги. 24-летняя Кристина была главной актрисой в роликах. По словам правоохранителей, живодерам грозит до 8 лет лишения свободы.

Как оправдывается живодерка

Девушка говорит, что убивала животных ради денег. По словам мучительницы, на нее давили, и она не имела другого выбора. Мол, ее били с детства, поэтому она не исключает, что именно это вызвало такую жестокость.