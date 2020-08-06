Дівчину із Запорізької області, яка жорстоко катувала тварин на відео, поліція відпустила додому. Правоохоронці кажуть, що чекають рішення експертизи.

Шкуродерка із Вільнянського району Запорізької області повернулась додому. Таку інформацію 24 каналу підтвердили у поліції Запорізької області.

Важливо: Знімали порно з нерухомими тваринами: групу шкуродерів-збоченців викрили у Запоріжжі

Зараз відкрито кримінальне провадження. Після проведення експертизи, приймуть рішення щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу,

– поінформували в поліції.

Також у правоохоронних органах зазначили, що результати експертизи будуть готові орієнтовно через 2 тижні.

Головне про затримання шкуродерів із Запоріжжя

У Запорізькій області викрили групу людей, які знущались з тварин та вбивали їх, знімаючи це на камеру. Окрім цього, шкуродери знімали порно за участю нерухомих тварин. Відео викладали у групу "Вконтакте", доступ до якої продавали за гроші. 24-річна Христина була головною акторкою у роликах. За словами правоохоронців, шкуродерам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як виправдовується шкуродерка

Дівчина каже, що вбивала тварин заради грошей. За словами катівниці, на неї тиснули і вона не мала іншого вибору. Мовляв, її били з дитинства, тож вона не виключає, що саме це спричинило таку жорстокість.