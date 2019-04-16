Шквал десятков миллионов кибератак рухнул на Эквадор после лишения Ассанжа убежища

Более 40 миллионов кибератак зарегистрировано в Эквадоре после того, как власти страны приняли решение лишить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища.

Министерство телекоммуникаций и по вопросам информационного общества Эквадора сообщило об этом в понедельник, 15 апреля.

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Атак на Эквадор было столько, что во второй половине дня 11 апреля мы сдвинулись с 51 на 31 место в рейтинге стран по количеству кибератак,

– заявил замминистра по телекоммуникациям Патрисио Реаль.

По его данным, хакерским атакам подверглись в том числе МИД, Центральный банк страны, администрация президента, МВД, а также ряд других ведомств и институтов.

Чиновник отметил, что многие страны предложили Эквадору содействие в противодействии атакам. Однако в министерстве заявили, что уровень компьютерной защиты страны достаточен, чтобы самостоятельно бороться с этой проблемой.

Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачают материалы различных мировых лидеров.

11 апреля полиция Лондона арестовала Ассанжа в здании диппредставительства. На территории посольства Эквадора в Лондоне Джулиан Ассанж провел 7 лет. Поводом для задержания стало якобы нарушение Ассанжем условий освобождения под залог в 2012 году.

Основатель WikiLeaks опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или даже смертная казнь, однако в Минюсте США отметили, что ему может грозить лишение свободы сроком на пять лет за хакерскую деятельность.

Что известно об обвинениях против Джулиана Ассанжа

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в домогательстве и также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Джулиан Асаанж жил в посольстве Эквадора

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Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными. В 2017 году открытое против него в Швеции дело было закрыто, однако Великобритания настаивает на том, что Ассанж должен быть арестован за неявку в суд в Лондоне.

Ранее правительство Эквадора заявляло, что не планирует обращаться к правительству Великобритании от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для обсуждения ситуации, что касается его пребывания в посольстве в Лондоне.

Посольство Эквадора требовало , чтобы Ассанж соблюдал чистоту, заботился о своем коте и не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора.