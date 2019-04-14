06:19
14 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Стало известно о жестких тюремные условия для Ассанжа

      17 Читати новину українською
      Британская тюрьма Белмарш
      Британская тюрьма Белмарш / Фото из открытых источников

      Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж после решения суда о его аресте был направлен в тюрьму строгого режима Белмарш, в которой обычно содержатся особо опасные преступники.

      В Белмарше содержатся самые опасные заключенные в стране. В частности, среди заключенных этой тюрьмы числился Абу Катада, который ранее считался "правой рукой лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена", а также четверо осужденных за попытку совершить теракт в лондонском общественном транспорте.

      Читайте также: Соратник Ассанжа задержали в Эквадоре при попытке бежать из страны

      То, что Ассанжа направили именно в эту тюрьму, "может говорить о серьезном подходе британских властей к задержанию" основателя WikiLeaks, отмечает Bloomberg.

      Заключенные в Белмарше проводят практически все время в своих камерах. Обычно заключенные проводят вне камер меньше чем два часа в неделю. Хуже всего дела в подразделении с усиленной охраной, где камеры настолько маленькие, что могут вызвать приступы клаустрофобии, а доступ в тренажерный зал и библиотеку ограничен.

      Плюсом пребывания в тюрьме для Ассанжа может стать доступ к медицинскому обслуживанию, которого он был лишен в посольстве Эквадора. В течение семи лет он не проходил обследование у врача, сообщил его адвокат. В посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж находился с 2012 года. Он жил в тесной комнате без окон, в которой были только кровать, стол и беговая дорожка.

      Власти Эквадора 11 апреля отказала Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, после этого он был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен крова из-за нарушения международных конвенций и через агрессивное поведение.

      Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, разоблачающие многих мировых лидеров. В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.

      В 2012 году британский суд принял решение об аресте и выдаче Ассанжа Стокгольма. С тех пор основатель WikiLeaks скрывался в здании посольства Эквадора в Лондоне.

      Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне: смотрите видео

       

      blog_ava
      Для нового президента Украины могут изменить полномочия
      13 апреля
      353
      Теги: Новости США Великобритания Джулиан Ассанж
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      13 апреля , 22:34 Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      1355
      Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      13 апреля , 22:01 Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      Ольга Черненко 2672
      Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      13 апреля , 20:00 Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      Сергій Лещенко 456
      Пророссийские боевики обзванивают украинских журналистов с "предупреждениями" о провокациях
      13 апреля , 19:31 Пророссийские боевики обзванивают украинских журналистов с "предупреждениями" о провокациях
      449
      Ранчо по-львівськи: історія бізнесмена, якого надихнула Америка
      13 апреля , 19:04 Ранчо по-львівськи: історія бізнесмена, якого надихнула Америка
      Ukrainer 1623
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      У мужчины в кармане взорвалась электронная сигарета
       22 декабря 2016 , 21:01
      Эксперт объяснил, почему Трампа интересует Китай, а не Европа
       21 января 2017 , 16:33
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук