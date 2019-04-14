Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж после решения суда о его аресте был направлен в тюрьму строгого режима Белмарш, в которой обычно содержатся особо опасные преступники.

В Белмарше содержатся самые опасные заключенные в стране. В частности, среди заключенных этой тюрьмы числился Абу Катада, который ранее считался "правой рукой лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена", а также четверо осужденных за попытку совершить теракт в лондонском общественном транспорте.

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То, что Ассанжа направили именно в эту тюрьму, "может говорить о серьезном подходе британских властей к задержанию" основателя WikiLeaks, отмечает Bloomberg.

Заключенные в Белмарше проводят практически все время в своих камерах. Обычно заключенные проводят вне камер меньше чем два часа в неделю. Хуже всего дела в подразделении с усиленной охраной, где камеры настолько маленькие, что могут вызвать приступы клаустрофобии, а доступ в тренажерный зал и библиотеку ограничен.

Плюсом пребывания в тюрьме для Ассанжа может стать доступ к медицинскому обслуживанию, которого он был лишен в посольстве Эквадора. В течение семи лет он не проходил обследование у врача, сообщил его адвокат. В посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж находился с 2012 года. Он жил в тесной комнате без окон, в которой были только кровать, стол и беговая дорожка.

Власти Эквадора 11 апреля отказала Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, после этого он был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен крова из-за нарушения международных конвенций и через агрессивное поведение.

Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, разоблачающие многих мировых лидеров. В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.



В 2012 году британский суд принял решение об аресте и выдаче Ассанжа Стокгольма. С тех пор основатель WikiLeaks скрывался в здании посольства Эквадора в Лондоне.

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