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      Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре при попытке бегства из страны

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      В Эквадоре задержали соратника Ассанжа
      В Эквадоре задержали соратника Ассанжа / Скриншот

      Близкого соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали в Эквадоре. Полиция задержала его в аэропорту Кито при попытке вылететь из Эквадора в Японию.

      По словам главы эквадорского МВД, задержанный – шведского происхождения. Он жил в республике и поддерживал тесный контакт с бывшим руководителем внешнеполитического ведомства Рикардо Патиньо, сообщило издание El Universo.

      Читайте также: Президент Эквадора и Манафорт обсуждали варианты выдачи Ассанжа США, – The New York Times

      Министр внутренних дел страны Мариа Паула Рома отметила, что согласно данным человек, который попал в руки полиции несколько раз выезжал с главой МИД в Перу, Испании и другие страны.

      Господин Ассанж через свою организацию WikiLeaks вмешивался не только в дела других государств за пределами Эквадора, но и в Эквадоре,
      – подчеркнула Ромо.

      Также следователи проверяют информацию о двух российских хакеров, которые якобы находятся или находились в стране и связанные с WikiLeaks. Министр отметила отметила, что они фигурируют в серии расследований и пока новой информации на эту тему у полиции нет.

      Это не та тема, к которой мы можем позволить себе относиться легкомысленно. Речь идет о совершении преступлений, и мы не позволим сделать из Эквадора центр международного пиратства,
      – заявила Рома.

      Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне по требованию США. Эквадор лишил его убежища на территории своего посольства. На территории посольства Эквадора в Лондоне Джулиан Ассанж провел 7 лет. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен крова из-за нарушения международных конвенций и через агрессивное поведение.

      Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, разоблачающие многих мировых лидеров. В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.

      В 2012 году британский суд принял решение об аресте и выдаче Ассанжа Стокгольма. С тех пор основатель WikiLeaks скрывался в здании посольства Эквадора в Лондоне.

      Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне: смотрите видео

       

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      Теги: Новости России Эквадор Джулиан Ассанж
      Источник: 24 Канал
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