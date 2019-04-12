Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре при попытке бегства из страны

Близкого соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали в Эквадоре. Полиция задержала его в аэропорту Кито при попытке вылететь из Эквадора в Японию.

По словам главы эквадорского МВД, задержанный – шведского происхождения. Он жил в республике и поддерживал тесный контакт с бывшим руководителем внешнеполитического ведомства Рикардо Патиньо, сообщило издание El Universo.

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Министр внутренних дел страны Мариа Паула Рома отметила, что согласно данным человек, который попал в руки полиции несколько раз выезжал с главой МИД в Перу, Испании и другие страны.

Господин Ассанж через свою организацию WikiLeaks вмешивался не только в дела других государств за пределами Эквадора, но и в Эквадоре,

– подчеркнула Ромо.

Также следователи проверяют информацию о двух российских хакеров, которые якобы находятся или находились в стране и связанные с WikiLeaks. Министр отметила отметила, что они фигурируют в серии расследований и пока новой информации на эту тему у полиции нет.

Это не та тема, к которой мы можем позволить себе относиться легкомысленно. Речь идет о совершении преступлений, и мы не позволим сделать из Эквадора центр международного пиратства,

– заявила Рома.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне по требованию США. Эквадор лишил его убежища на территории своего посольства. На территории посольства Эквадора в Лондоне Джулиан Ассанж провел 7 лет. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен крова из-за нарушения международных конвенций и через агрессивное поведение.

Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, разоблачающие многих мировых лидеров. В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.



В 2012 году британский суд принял решение об аресте и выдаче Ассанжа Стокгольма. С тех пор основатель WikiLeaks скрывался в здании посольства Эквадора в Лондоне.

Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне: смотрите видео