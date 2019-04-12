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      Соратника Ассанжа затримали в Еквадорі при спробі втекти з країни

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      У Еквадорі затримали соратника Ассанжа
      У Еквадорі затримали соратника Ассанжа / Скріншот

      Близького соратника засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа затримали в Еквадорі. Поліція затримала його в аеропорту Кіто при спробі вилетіти з Еквадору в Японію.

      За словами глави еквадорського МВС, затриманий – шведського походження. Він жив в республіці і підтримував тісний контакт з колишнім керівником зовнішньополітичного відомства Рікардо Патина, повідомило видання El Universo.

      Читайте також: Президент Еквадору та Манафорт обговорювали варіанти видачі Ассанжа США, – The New York Times

      Міністр внутрішніх справ країни Маріа Паула Рома зауважила, що згідно з даними чоловік, який потрапив в руки поліції кілька разів виїжджав з главою МЗС до Перу, Іспанії та інших країн.

      Пан Ассанж через свою організацію WikiLeaks втручався не тільки в справи інших держав за межами Еквадору, але і в Еквадорі,
      – підкреслила Ромо.

      Також слідчі перевіряють інформацію про двох російських хакерів, які нібито знаходяться або знаходились в країні і пов'язані з WikiLeaks. Міністр Паула Рома зазначила, що вони фігурують в серії розслідувань і поки нової інформації на цю тему у поліції немає.

      Це не та тема, до якої ми можемо дозволити собі ставитися легковажно. Йдеться про скоєння злочинів, і ми не дозволимо зробити з Еквадору центр міжнародного піратства,
      – заявила Рома.

      Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був арештований у Лондоні на вимогу США. Еквадор позбавив його притулку на території свого посольства. На території посольства Еквадору у Лондоні Джуліан Ассанж провів майже 7 років. Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Ассанж був позбавлений притулку через порушення міжнародних конвенцій та через агресивну поведінку.

      Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи та матеріали, які викривають багатьох світових лідерів. У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні та звернулися до Великобританії з вимогою про екстрадицію.

      У 2012 році британський суд ухвалив рішення про арешт і видачу Ассанжа Стокгольму. Відтоді засновник WikiLeaks переховувався у будівлі посольства Еквадору у Лондоні.

      Джуліана Ассанжа арештували у Лондоні: дивіться відео

       

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      Теги: Новини Росії Еквадор Джуліан Ассанж
      Джерело: 24 Канал
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