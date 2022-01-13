По данным синоптиков, во всех регионах, кроме юга, ожидают значительное ухудшение погодных условий. Там объявили II (оранжевый) уровень опасности.

Заметьте Из-за шквального ветра в 8 областях Украины объявили штормовое предупреждение

Какой будет ситуация в стране

На Западе, Севере, Востоке и в Центре 14 января синоптики прогнозируют штормовой ветер – от 25 до 27 метров в секунду. Также на дорогах ожидают гололедицу. Поэтому водителям следует быть осторожными.

В южных областях и в Крыму ожидают усиления ветра от 15 до 24 метров в секунду. Из-за этого там объявили желтый уровень опасности.

Кроме того, по всем областям ожидают мокрый снег и мелкие дожди. Осадки лишь обойдут Крым.

По словам синоптика Натальи Диденко, на высокогорье Карпат ветер может быть еще сильнее. Диденко призывает украинцев быть осторожными 14 января.

Очень внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, чтобы не упала на него ветка или дерево, подальше держитесь от билбордов, старых или открытых балконов, с которых могут слетать разные предметы, включая старый велосипед,

– написала Диденко.

Штормовое предупреждение в Украине на 14 января / Карта Укргидрометцентра

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