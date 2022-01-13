За даними синоптиків, в усіх регіонах, крім Півдня, очікують значне погіршення погодних умов. Там оголосили ІІ (помаранчевий) рівень небезпеки.

Зауважте Через шквальний вітер у 8 областях України оголосили штормове попередження

Якою буде ситуація в країні

На Заході, Півночі, Сході та в Центрі 14 січня синоптики прогнозують штормовий вітер – від 25 до 27 метрів на секунду. Також на дорогах очікують ожеледицю. Тому водіям слід бути обережними.

У південних областях та в Криму очікують посилення вітру від 15 до 24 метрів на секунду. Через це там оголосили жовтний рівень небезпеки.

Крім того, по всіх областях очікують мокрий сніг та дрібні дощі. Опади лише оминуть Крим.

За словами синоптикині Наталки Діденко, на високогір'ї Карпат вітер може бути ще сильнішим. Діденко закликає українців бути обережними 14 січня.

Дуже уважно обирайте місце для паркування автомобіля, щоб не впала на нього гілка або й дерево, подалі тримайтеся від білбордів, старих чи відкритих балконів, з яких можуть літати різні предмети, включно із старим велосипедом,

– написала Діденко.



Штормове попередження в Україні на 14 січня / Карта Укргідрометцентру

До теми пропонуємо сюжет про негоду в Україні 9 січня: дивіться відео