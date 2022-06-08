О посевной кампании и других вызовах рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, посевную кампанию успешно выполнили в новых реалиях.

Правительство создает штаб, который будет ежедневно заниматься подготовкой к отопительному сезону

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей. В рамках программы льготных кредитов "5-7-9" для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей банки выдали 38,5 миллиарда гривен. Из них – 24 миллиарда по программе государственных портфельных гарантий,

– сказал Шмигаль.

По его словам, сейчас уже приступили к подготовке к сбору урожая.

Новые вызовы перед аграриями

Шмигаль заверил, что Кабмин понимает все сложности, с которыми сейчас сталкиваются аграрии.

Первое из них – это необходимость вывезти урожай. Поэтому Мининфраструктура уже делает все необходимое, чтобы увеличить пропускную способность на западной границе Украины. Россия заблокировала наши порты, поэтому в Украине остается 23,5 миллиона тонн зерновых и масличных культур.

Еще одна задача – это сохранение нового урожая. Здесь министерство планирует учесть международный опыт и предположительно организует мобильные хранилища. Благодаря этому Украина сможет увеличить объемы хранения на 10 – 15 миллионов тонн.

По словам Шмыгаля, следующий вызов – это обеспечение горючего для аграриев.

Во время совещания дал задание профильным министерствам и ВГА обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая,

– заверил премьер.

Он также отметил, что правительство сделало все необходимые шаги, чтобы успешно провести самую сложную в истории посевную кампанию. Теперь нужно так же провести жатву и сбор урожая.

Россия ворует украинское зерно

О мародерстве российских кафиров в Украине знают все. Российские захватчики вывозят из Украины краденое зерно в оккупированный Крым . Туда направляются целые колонны грузовиков. Тогда наше зерно они пробуют продавать другим странам. Воруют с временно оккупированных территорий. Украина уследить за этим не может и наказать преступников тоже. Поэтому миру грозит голод.

Среди стран, покупающих украденное украинское зерно, оказалась и Турция . Об этом сообщил посол. А именно эта страна хотела решить эту проблему, анонсировав переговоры между Россией, Украиной и Турцией по этому вопросу. Василий Боднар уже обратился за помощью к турецким властям и Интерполу. Они должны начать расследование, чтобы обнаружить, кто имеет отношение к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

Отреагировал на такое мародерство президент Владимир Зеленский. Он также подтвердил, что Россия пыталась продать украденное украинское зерно другим государствам. Киев вовремя вмешался и предупредил другие страны о последствиях за покупку краденого украинского зерна. Ведь россияне его просто украли и увезли на кораблях.

Беларусь даже хотела транспортировать наше зерно, но Литва уже ответила: смотрите видео