О результатах визита он рассказал в своем телеграм-канале. Между тем, Шмыгаль отметил, что помощь будет грантовой, а не кредитной.

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Результаты переговоров с МВФ: что известно

Премьер-министр Украины напомнил, что Международный валютный фонд одним из первых предоставил Украине существенную финансовую поддержку в размере 1,4 миллиарда долларов после начала полномасштабного вторжения России.

Лично поблагодарил за это управляющего директора МВФ Кристаллину Георгиеву во время нашей встречи в Вашингтоне,

– добавил он.

На сегодняшней встрече делегации обсудили вопросы дальнейшей помощи со стороны Фонда в краткосрочной перспективе и долгосрочном восстановлении Украины.

Высоко ценим решение о создании специального счета под администрированием МВФ для предоставления дополнительной помощи Украине от государств-членов Фонда на двусторонней основе,

– пишет Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, МВФ выступил с позицией, что помощь Украине должна быть преимущественно грантовой, а не кредитной.

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