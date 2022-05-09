Шмыгаль подтвердил, что ему с Мишелем пришлось идти в укрытие во время ракетного удара по Одессе

Во время посещения Одессы глава Европейского Совета Шарль Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль были вынуждены прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги. Россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Одессе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что бомбардировки Одессы проходят фактически каждый день. Сегодняшний день не стал исключением.

Напомним Главе Евросовета пришлось прятаться в укрытие во время воздушной тревоги в Одессе, – СМИ

Шмыгаль вспомнил удар оккупантов перед Пасхой

Денис Шмыгаль вспомнил, как 23 апреля российские оккупанты ракетой попали в жилой дом, в результате чего погиб 3-месячный ребенок, его мама и бабушка. Шарль Мишель вместе с главой правительства посетили этот дом.

К сожалению, гибнут мирные люди. Посетили одно из таких мест – разрушенный российской ракетой жилой дом, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. Ужасное горе, которое пришло в эту и еще тысячи украинских семей,

– подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что мы должны остановить агрессию и привлечь Россию к ответственности за все военные преступления.



Шмыгаль и Мишель в Одессе / Фото Евросоюза

Визит Шарля Мишеля в Одессу: главное

Глава Европейского Совета Шарль Мишель посетил Одессу в День Европы, который сегодня отмечают в ЕС. Таким образом, политик хочет продемонстрировать свою поддержку нашему государству.

Во время визита Мишель подчеркнул, что мы не одни, потому что Европа поддерживает нас.

Президент Владимир Зеленский пообщался с Шарлем Мишелем в режиме онлайн и выразил благодарность за поддержку. Денис Шмыгаль сопровождал европейского гостя в Одессе.

Во время визита глава Европейского Совета подчеркнул, что мир должен увидеть, как Россия блокирует морские порты Украины. Ведь из-за войны наше государство не может экспортировать аграрную продукцию. Поэтому стоимость кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла в мире существенно возросла.

В то же время Шмыгаль отметил, что в украинских портах сейчас заблокированы 90 тонн аграрной продукции, которые должны экспортировать в страны Европы, Африки и Азии.

Интересно – глава Европейского Совета приехал в Одессу: смотрите видео