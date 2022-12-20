Шмигаль рассказал, что пока просто невозможно давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения. Энергосистема постоянно переживает новые удары.

Обратите внимание Из-за этого есть постоянные отключения: в Укрэнерго озвучили большую проблему энергосистемы

Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам,

– заявил Шмигаль.

Кроме того, премьер-министр призвал местных властей откровенно говорить с людьми. Не нужно создавать повышенные ожидания. Поэтому украинцев предупреждают, что свет может быть всего по несколько часов в день.