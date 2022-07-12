По словам премьер-министра, подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие законопроекты должны Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. Кроме того, к процессу присоединится Министерство образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

К теме В Раде появился законопроект Зеленского относительно статуса поляков в Украине

Им поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и по основам Конституции Украины. Гражданство Украины сегодня – это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основополагающие основы нашей страны,

– заявил Шмыгаль.

Зеленский поручил разработать экзамен

Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного экзамена для получения украинского гражданства. Президент поручил Шмыгалю работать над этим вопросом. Соответствующий вопрос нуждается в законодательном урегулировании.

Обратите внимание! В Верховной Раде появился законопроект о правовом статусе поляков в Украине. Его внес президент Зеленский. Согласно президентскому законопроекту, поляки смогут находиться в Украине в установленном порядке в течение 18 месяцев.

Зеленский поручил разработать экзамен для получения украинского гражданства: смотрите видео