По словам премьер-министра, подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие законопроекты должны Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. Кроме того, к процессу присоединится Министерство образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
К теме В Раде появился законопроект Зеленского относительно статуса поляков в Украине
Им поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и по основам Конституции Украины. Гражданство Украины сегодня – это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основополагающие основы нашей страны,
– заявил Шмыгаль.
Зеленский поручил разработать экзамен
Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного экзамена для получения украинского гражданства. Президент поручил Шмыгалю работать над этим вопросом. Соответствующий вопрос нуждается в законодательном урегулировании.
Зеленский поручил разработать экзамен для получения украинского гражданства: смотрите видео