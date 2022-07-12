За словами прем'єр-міністра, підготувати та внести на розгляд уряду відповідні законопроєкти мають Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ. Окрім того, до процесу долучиться Міністерство освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови.

Зауважте У Раді з'явився законопроєкт Зеленського щодо статусу поляків в Україні

Їм доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України. Громадянство України сьогодні – це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни,

– заявив Шмигаль.

Зеленський доручив розробити іспит

Володимир Зеленський відповів на петицію щодо введення обов'язкового іспиту для отримання українського громадянства. Президент доручив Шмигалю працювати над цим питанням. Відповідне питання потребує законодавчого врегулювання.

Зверніть увагу! У Верховній Раді з'явився законопроєкт про правовий статус поляків в Україні. Його вніс президент Зеленський. Відповідно до президентського законопроєкту, поляки зможуть перебувати в Україні в установленому порядку протягом 18 місяців.

Зауважте – Зеленський доручив розробити іспит для здобуття українського громадянства: дивіться відео