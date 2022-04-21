Шмыгаль в Белом доме встретился с Байденом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом США Джозефом Байденом в Белом Доме. Глава украинского правительства поблагодарил американского лидера за теплый прием.

По словам Шмыгаля, диалог был достаточно плодотворным. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы остановить российскую агрессию в Украине.

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О чем Шмыгаль говорил с Байденом

Премьер-министр Украины подчеркнул, что США должны сохранять свое лидерство в вопросах поставок оружия, расширении финансовой помощи и усилении санкций против России. Это необходимо не только для победы Украины, но и для того, чтобы отстаивать независимость и общие ценности демократического мира. Шмыгаль убежден, что только так Кремль можно заставить закончить эту войну.

Также он рассказал о военных преступлениях российской армии и геноциде украинского народа.

Рассказал о зверствах оккупантов на территории Украины. О многочисленных жертвах и значительных убытках, о разрушенной гражданской инфраструктуре. Мы ценим решительную позицию господина Байдена называть эти действия геноцидом. Рассчитываем на совместные усилия международного сообщества, чтобы организаторы и исполнители преступлений были привлечены к ответственности,

– рассказал Денис Шмыгаль.

Отдельно премьер поблагодарил за поддержку, которую оказывают США. В частности, за новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов и за 500 миллионов прямой экономической помощи.

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина не сдастся и может победить. Это показывают как и Вооруженные Силы Украины, так и наши люди.

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