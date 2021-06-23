Все сделки купли-продажи будут проверять на соблюдение требований закона. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Обратите внимание Нацбанк не ожидает резкого роста кредитования на покупку земли

Он дал задание Министерству аграрной политики и продовольствия, чтобы оно обеспечило должный уровень информирования. Поэтому люди на местах поймут преимущества земельной реформы.

Шмыгаль: важно развивать систему мелиорации

По словам Шмыгаля, также важно развивать систему мелиорации. Ведь жара создает опасность засухи и потери урожая.

Из-за этого проект орошения в южных областях является приоритетом нашего правительства и профильного министерства,

– добавил премьер.

Кроме этого, Кабинет Министров внес изменения в порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. По словам Шмыгаля, это позволит обеспечить корректную процедуру продажи.

Рынок земли в Украине: коротко

Уже с 1 июля 2021 года закон о рынке земли вступит в силу и украинцы смогут покупать земельные участки.

закон о рынке земли вступит в силу и украинцы смогут покупать земельные участки. В конце мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал основной закон земельной реформы.

По словам главы государства, "сюрпризов" от открытия рынка земли ожидать не надо.



Кратко о рынке земли / Инфографика 24 канала