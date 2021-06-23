Всі угоди купівлі-продажу перевірятимуть на дотримання вимог закону. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зверніть увагу Нацбанк не очікує різкого зростання кредитування на купівлю землі
Він дав завдання Міністерству аграрної політики і продовольства, щоб воно забезпечило відповідний рівень інформування. Відтак люди на місцях зрозуміють переваги земельної реформи.
Шмигаль: Важливо розвивати систему меліорації
За словами Шмигаля, також важливо розвивати систему меліорації. Адже спека створює небезпеку посухи і втрати врожаю.
Через це проєкт зрошення в південних областях є пріоритетом нашого уряду та профільного міністерства,
– додав прем'єр.
Окрім цього, Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За словами Шмигаля, це дозволить забезпечити коректну процедуру продажу.
Ринок землі в Україні: коротко
- Вже з 1 липня 2021 року закон про ринок землі набуде чинності і українці зможуть купувати земельні ділянки.
- Наприкінці травня Президент України Володимир Зеленський підписав основний закон земельної реформи.
- За словами очільника держави, "сюрпризів" від відкриття ринку землі очікувати не треба.