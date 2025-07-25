Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Дениса Шмыгаля.

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Кто стал заместителем Шмыгаля?

Известно о 6 заместителях министра обороны Украины:

генерал-лейтенант Иван Гаврилюк;

Сергей Боев;

Анна Гвоздяр;

полковник Владимир Заверуха;

майор Юрий Мироненко;

Оксана Ферчук.

Новые заместители министра обороны / Фото со страницы Шмыгаля

Иван Гаврилюк уже был заместителем министра обороны. Также был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины.

Сергей Боев также работал заместителем министра обороны. Он был и заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности, заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции. Работал в JPMorgan Chase & Co и Credit Suisse в Великобритании, Boston Consulting Group Ukraine, на руководящих должностях в АО "Укргаздобыча" и НАК "Нафтогаз Украины".

Анна Гвоздяр работала заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Она волонтер, с 2014 года присоединилась к инициативам, связанным с обеспечением войска, вопросами украинских пленных и семей погибших военных. Работала в должности советника председателя Луганской ВГА, занимала должность директора Благотворительного фонда Сергея Притулы.

Владимир Заверуха имеет 22 года опыта военной службы и работы в оборонном секторе. Был назначен Первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Юрий Мироненко во время полномасштабного вторжения защищал Киев в составе 112 бригады ТрО, впоследствии был командиром подразделения БПЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации, участвовал в боях на Юге Украины. Имеет награды. Мироненко возглавлял Государственную службу специальной связи и защиты информации, работал заместителем министра цифровой трансформации Украины, возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины, где координировал внедрение боевой системы DELTA.

Оксана Ферчук, которая стала заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, была советником министра обороны в 2022 году. Она координировала внедрение системы LOGFAS, к которой Украина получила полноценный доступ в 2022 году, запуск платформы международного сотрудничества "Каравай", обеспечила координацию внедрения медицинской информационной системы (МИС ВСУ) в Командовании Медицинских Сил. Координировала внедрение системы управления логистическим обеспечением (SAP), в частности автоматизацию процессов поставки тылового обеспечения (вещевого имущества, ГСМ), поставки вооружения (наземных систем вооружения, БПЛА, РЭБ), имущества связи, медицинского снабжения, автоматизацию контрактной работы.