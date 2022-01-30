Шмыгаль о евроинтеграции

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 26 января на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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По его словам, в 2021 году евроинтеграция наиболее динамично происходила в секторах:

финансовых услуг (+26% выполненных задач по сравнению с 2020 годом);

налогообложения (+24%);

общественного здоровья (+17%);

энергетики (+13%);

транспорта (+12%);

экологии (+11%);

сельского хозяйства (10%).

Как отметил премьер, общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации увеличился за 2021 год с 54% до 63%.

Прогресс выполнения соглашения за 2 года составляет 19% – это успешный результат совместной работы президента, правительства, парламента, Офиса Президента. Благодарен за помощь нашим международным партнерам и коллегам из Еврокомиссии. Денис Шмыгаль Премьер-министр

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