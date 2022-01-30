Шмыгаль о евроинтеграции

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 26 января на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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По его словам, в 2021 году евроинтеграция наиболее динамично происходила в секторах:

  • финансовых услуг (+26% выполненных задач по сравнению с 2020 годом);
  • налогообложения (+24%);
  • общественного здоровья (+17%);
  • энергетики (+13%);
  • транспорта (+12%);
  • экологии (+11%);
  • сельского хозяйства (10%).

Как отметил премьер, общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации увеличился за 2021 год с 54% до 63%.

Прогресс выполнения соглашения за 2 года составляет 19% – это успешный результат совместной работы президента, правительства, парламента, Офиса Президента. Благодарен за помощь нашим международным партнерам и коллегам из Еврокомиссии.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр

Соглашение об ассоциации с ЕС: последние новости

  • Денис Шмыгаль напомнил, что за 2021 год правительство одобрило 61 нормативно-правовой акт в сфере евроинтеграции.
  • В их числе: стратегия управления границами, концепция государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины до 2030 года.
  • Кроме того, правительство в 2021 году одобрило национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года.