Шмигаль про євроінтеграцію
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив 26 січня під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
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За його словами, у 2021 році євроінтеграція найдинамічніше відбувалася у секторах:
- фінансових послуг (+26% виконаних завдань у порівнянні з 2020 роком);
- оподаткування (+24%);
- громадського здоров'я (+17%);
- енергетики (+13%);
- транспорту (+12%);
- екології (+11%);
- сільського господарства (+10%).
Як наголосив прем'єр, загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію збільшився за 2021 рік з 54% до 63%.
Прогрес виконання угоди за 2 роки становить 19% – це успішний результат спільної роботи президента, уряду, парламенту, Офісу Президента. Вдячний за допомогу також нашим міжнародним партнерам і колегам з Єврокомісії.
Угода про асоціацію з ЄС: останні новини
- Денис Шмигаль нагадав, що за 2021 рік уряд схвалив 61 нормативно-правовий акт у сфері євроінтеграції.
- Серед них: стратегія управління кордонами, концепція державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року.
- Крім того, уряд у 2021 році схвалив національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року.