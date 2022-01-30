Шмигаль про євроінтеграцію

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив 26 січня під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

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За його словами, у 2021 році євроінтеграція найдинамічніше відбувалася у секторах:

  • фінансових послуг (+26% виконаних завдань у порівнянні з 2020 роком);
  • оподаткування (+24%);
  • громадського здоров'я (+17%);
  • енергетики (+13%);
  • транспорту (+12%);
  • екології (+11%);
  • сільського господарства (+10%).

Як наголосив прем'єр, загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію збільшився за 2021 рік з 54% до 63%.

Прогрес виконання угоди за 2 роки становить 19% – це успішний результат спільної роботи президента, уряду, парламенту, Офісу Президента. Вдячний за допомогу також нашим міжнародним партнерам і колегам з Єврокомісії.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр

Угода про асоціацію з ЄС: останні новини

  • Денис Шмигаль нагадав, що за 2021 рік уряд схвалив 61 нормативно-правовий акт у сфері євроінтеграції.
  • Серед них: стратегія управління кордонами, концепція державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року.
  • Крім того, уряд у 2021 році схвалив національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року.