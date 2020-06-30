Шмыгаль не хочет и говорить об отставке Авакова
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тема отставки министра внутренних дел Арсена Авакова исчерпала себя. Более того, он убежден, что реформа полиции во многом удалась.
О том, что тема отставки Арсена Авакова уже исчерпана, Денис Шмыгаль заявил в интервью изданию BBC.
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Сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают, это другое качество безопасности сервиса,
– заявил глава правительства.
Он подчеркнул, что в коллективах с огромным количеством людей, которым предоставляется оружие, сила и полномочия, бывают негодяи. В целом он отметил, что в структуре МВД есть около 300 тысяч человек.
"Мы их видим, это проявляется в резонансных преступлениях. Какое критическое достижение реформы? Это быстрое наказание, это не сокрытие таких преступлений, это неотвратимость наказания для преступников в форме", – пояснил Денис Шмыгаль.
Арсен Аваков в роли главы МВД: коротко
- Он был назначен на эту должность еще в феврале 2014 года, когда обязанности премьера исполнял Сергей Арбузов.
- С тех пор, кроме Арбузова, Аваков пересидел четырех премьеров – Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
- Кроме того, Арсен Аваков был премьером за время президентства Александра Турчинова, Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
- За это время было несколько скандалов с участием реформированной Аваковым полиции и даже с участием сына Авакова Александра. Его задерживали по подозрению в растрате государственных денег при закупке рюкзаков для Нацгвардии.