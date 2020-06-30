Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тема отставки министра внутренних дел Арсена Авакова исчерпала себя. Более того, он убежден, что реформа полиции во многом удалась.

О том, что тема отставки Арсена Авакова уже исчерпана, Денис Шмыгаль заявил в интервью изданию BBC.

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Сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают, это другое качество безопасности сервиса,

– заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что в коллективах с огромным количеством людей, которым предоставляется оружие, сила и полномочия, бывают негодяи. В целом он отметил, что в структуре МВД есть около 300 тысяч человек.

"Мы их видим, это проявляется в резонансных преступлениях. Какое критическое достижение реформы? Это быстрое наказание, это не сокрытие таких преступлений, это неотвратимость наказания для преступников в форме", – пояснил Денис Шмыгаль.

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