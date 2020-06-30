Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тема відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вичерпала себе. Ба більше, він переконаний, що реформа поліції багато в чому вдалася.

Про те, що тема відставки Арсена Авакова вже вичерпана, Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю виданню BBC.

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Порівняйте міліцію сім років тому й сьогодні. На мою думку, це дві різні структури, це інша якість людей, які там працюють, це інша якість безпекового сервісу,

– заявив глава уряду.

Він підкреслив, що в колективах з величезною кількістю людей, яким надається зброя, сила й повноваження, бувають негідники. Загалом він зазначив, що у структурі МВС є близько 300 тисяч людей.

"Ми їх бачимо, це проявляється в резонансних злочинах. Яке критичне досягнення реформи? Це швидке покарання, це не приховування таких злочинів, це невідворотність покарання для злочинців у формі", – пояснив Денис Шмигаль.

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