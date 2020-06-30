Шмигаль не хоче й говорити про відставку Авакова
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тема відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вичерпала себе. Ба більше, він переконаний, що реформа поліції багато в чому вдалася.
Про те, що тема відставки Арсена Авакова вже вичерпана, Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю виданню BBC.
До слова Чи зможе Аваков реформувати МВС: відповідь Саакашвілі
Порівняйте міліцію сім років тому й сьогодні. На мою думку, це дві різні структури, це інша якість людей, які там працюють, це інша якість безпекового сервісу,
– заявив глава уряду.
Він підкреслив, що в колективах з величезною кількістю людей, яким надається зброя, сила й повноваження, бувають негідники. Загалом він зазначив, що у структурі МВС є близько 300 тисяч людей.
"Ми їх бачимо, це проявляється в резонансних злочинах. Яке критичне досягнення реформи? Це швидке покарання, це не приховування таких злочинів, це невідворотність покарання для злочинців у формі", – пояснив Денис Шмигаль.
Арсен Аваков у ролі глави МВС: коротко
- Він був призначений на цю посаду ще в лютому 2014 року, коли обов'язки прем'єра виконував Сергій Арбузов.
- З того часу, крім Арбузова, Аваков пересидів чотирьох прем'єрів – Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука й Дениса Шмигаля.
- Крім того, Арсен Аваков був прем'єром за час президентства Олександра Турчинова, Петра Порошенка й Володимира Зеленського.
- За цей час було декілька скандалів за участі реформованої Аваковим поліції і навіть за участі сина Авакова Олександра. Його затримували за підозрою в розтраті державних грошей під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.