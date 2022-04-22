Шмыгаль обсудил с министром финансов США санкции против России

Премьер Денис Шмыгаль 21 апреля встретился с министром финансов США Джанет Йеллен. Они обсудили увеличение помощи для Украины и санкции против России.

Встреча прошла в Вашингтоне. По словам Шмыгаля, Россия – это угроза не только Украине, но и миру, поэтому на нее нужно продолжать давить.

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Шмыгаль обсудил с Йеллен санкции против России

Премьер отметил, что 21 апреля обсудил с министром финансов США вопрос увеличения финансовой поддержки Украины и необходимость усиления санкционного давления на Россию.

Апрель будет тяжелым месяцем для украинского бюджета, поэтому мы нуждаемся в поддержке от наших союзников уже сейчас. 500 миллионов долларов для украинского бюджета, которые выделяют США, безусловно, станут весомой поддержкой,

– заметил Шмыгаль.

Также они говорили о наполнении фонда U24RecoveryFun, созданном украинским правительством. Он поможет аккумулировать деньги для продолжения финансирования ВСУ, всех социальных обязательств и восстановления экономики и инфраструктуры.

Смотрите фото со встречи Шмыгаля и Йеллен / Фото с телеграма Дениса Шмыгаля

"Второй ключевой вопрос нашей встречи с министром финансов США Джанет Йеллен – это санкции против россии, нефтяное эмбарго и остановка российской банковской системы. Российские банки ищут способы обойти санкционные политики, а потому мы договорились совместно закрывать любые лазейки для них", – отметил премьер.

Он добавил, что российская банковская система должна быть отрезана от мира. На всех встречах украинские члены правительства подчеркивают, что Россия является угрозой не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира.

"Мы все видим, как эта страна-агрессор пытается спровоцировать как можно больше мировых кризисов. Энергетический, продовольственный, миграционный", – пояснил Шмыгаль.

Поэтому, по словам премьера, очень важно объединиться вокруг поддержки Украины, чтобы помочь ей одержать победу в войне, которую начала против нее Россия.

Смотрите видео встречи Дениса Шмыгаля и Джанет Йеллен:

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