Шмыгаль подписал официальное обращение по поводу прекращения членства России в МВФ

Денис Шмыгаль подписал официальное обращение в США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию. Речь идет о прекращении членства Беларуси и России в МВФ и Всемирном банке.

Об этом премьер-министр Украины написал в соцсетях. Он подчеркнул, что Беларусь и Россия нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну.

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Россия и Беларусь нарушили свои обязательства

В письме приводим четкие аргументы и ссылаемся на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью. Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия, как война,

– написал Шмигаль.

Глава правительства попросил поддержки у G7. Речь идет прежде всего о создании и реализации процедуры по приостановке операций МВФ и Группы Всемирного банка с Россией и Беларусью. Также Украина настаивает на прекращении их членства в этих организациях.

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