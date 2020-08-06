Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине
После взрыва в Бейруте премьер-министр Украины Денис Шмигаль дал поручение проверить, как на складах предприятий хранят аммиачную селитру.
Премьер направил поручение в несколько учреждений. О результатах проверок сообщат до 15 сентября 2020 года, информирует пресс-служба Кабмина.
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Проверять будут соблюдение пожарной безопасности, условия хранения и применения аммиачной селитры на предприятиях, а также использование ее для изготовления кальциевой селитры и жидких удобрений.
Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру,
– говорится в документе.
Премьер направил поручение министру инфраструктуры Владиславу Криклию, председателю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечоткину, исполняющему обязанности Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, голове Нацполиции Игорю Клименко и председателям областных и Киевской городской госадминистраций.
Проверки связаны со взрывами в Бейруте.
Взрыв в Бейруте: кратко
- 2 взрыва в столице Ливана Бейруте прогремели 4 августа. Они разрушили часть города.
- Погибли по меньшей мере 135 человек, еще 5 тысяч получили ранения, десятки людей пропали без вести.
- Как отмечает следствие, взрыв произошел на складе с конфискованной аммиачной селитрой. По подсчетам, сумма ущерба составляет до 15 миллиардов долларов.
- По информации министерства иностранных дел, украинцев среди погибших и пострадавших в Бейруте нет. Однако 6 августа в посольство Украины в Ливане обратились 3 украинских семьи, которые утверждают, что их дома серьезно пострадали во время аварии.