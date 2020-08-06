После взрыва в Бейруте премьер-министр Украины Денис Шмигаль дал поручение проверить, как на складах предприятий хранят аммиачную селитру.

Премьер направил поручение в несколько учреждений. О результатах проверок сообщат до 15 сентября 2020 года, информирует пресс-служба Кабмина.

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Проверять будут соблюдение пожарной безопасности, условия хранения и применения аммиачной селитры на предприятиях, а также использование ее для изготовления кальциевой селитры и жидких удобрений.

Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру,

– говорится в документе.

Премьер направил поручение министру инфраструктуры Владиславу Криклию, председателю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечоткину, исполняющему обязанности Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, голове Нацполиции Игорю Клименко и председателям областных и Киевской городской госадминистраций.

Проверки связаны со взрывами в Бейруте.

Взрыв в Бейруте: кратко