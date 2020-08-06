В 2018 году в Николаевском морском порту выгрузили свыше 3,2 тысячи тонн аммиачной селитры. Однако их вывезли оттуда в 2019 году.

После трагического взрыва в Бейруте в СМИ появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта хранится аммиачная селитра, которую завезли туда еще в 2018 году, пишет пресс-служба порта.

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Администрация Николаевского морского порта официально опровергает эту информацию, потому что она не соответствует действительности,

– говорится в сообщении.

Что известно о хранении селитры в порту

В сентябре 2018 года судно "ТУЗЛА" прибыло в Николаевский морской порт с грузом аммиачной селитры.

судно "ТУЗЛА" прибыло в Николаевский морской порт с грузом аммиачной селитры. Товар везли из грузинского порта Поти, а саму селитру – из Казахстана.

Ее хотели продать в Украине, но проверка выявила, что она просрочена.

Выгрузку более 3,2 тысячи тонн селитры провели на причале №12 в период с 19 по 21 сентября.

Из территории порта селитру вывезли в начале 2019 года.

В порту уверяют, что никаких остатков соединения там нет, поэтому украинцы могут не бояться повторения трагедии, которая недавно случилась в Бейруте.

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