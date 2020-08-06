В Николаевском порту хранили аммиачную селитру, однако уже вывезли
В 2018 году в Николаевском морском порту выгрузили свыше 3,2 тысячи тонн аммиачной селитры. Однако их вывезли оттуда в 2019 году.
После трагического взрыва в Бейруте в СМИ появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта хранится аммиачная селитра, которую завезли туда еще в 2018 году, пишет пресс-служба порта.
Читайте также Взрыв в Бейруте: таможенники годами просили вывезти аммиачную селитру из порта, – СМИ
Администрация Николаевского морского порта официально опровергает эту информацию, потому что она не соответствует действительности,
– говорится в сообщении.
Что известно о хранении селитры в порту
- В сентябре 2018 года судно "ТУЗЛА" прибыло в Николаевский морской порт с грузом аммиачной селитры.
- Товар везли из грузинского порта Поти, а саму селитру – из Казахстана.
- Ее хотели продать в Украине, но проверка выявила, что она просрочена.
- Выгрузку более 3,2 тысячи тонн селитры провели на причале №12 в период с 19 по 21 сентября.
- Из территории порта селитру вывезли в начале 2019 года.
В порту уверяют, что никаких остатков соединения там нет, поэтому украинцы могут не бояться повторения трагедии, которая недавно случилась в Бейруте.
Узнайте больше Взрыв в Бейруте произошел из-за селитры с судна российского бизнесмена Гречушкина, – СМИ
Взрыв в Бейруте: что нужно знать
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва.
- Они уничтожили часть порта и вызвали значительные разрушения в центре города.
- Погибли по меньшей мере 137 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения.
- По версии следствия, взорвался склад с конфискованной аммиачной селитрой. Администрацию порта обвинили в халатности.
- По предварительным оценкам, сумма ущерба от трагедии может составить до 15 млрд долларов.