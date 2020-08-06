У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, однак вже вивезли
У 2018 році у Миколаївському морському порту вивантажили понад 3,2 тисячі тонн аміачної селітри. Однак їх вивезли звідти у 2019 році.
Після трагічного вибуху в Бейруті в ЗМІ з'явилось припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яку завезли туди ще у 2018 році, пише пресслужба порту.
Читайте також Вибух у Бейруті: митники роками просили вивезти аміачну селітру з порту, – ЗМІ
Адміністрація Миколаївського морського порту офіційно спростовує цю інформацію, тому що вона не відповідає дійсності,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про зберігання селітри в порту
- У вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем аміачної селітри.
- Товар везли з грузинського порту Поті, а саму селітру – з Казахстану.
- Її хотіли продати в Україні, але перевірка виявила, що вона протермінована.
- Вивантаження понад 3,2 тисячі тонн селітри провели на причалі №12 в період з 19 по 21 вересня.
- З території порту селітру вивезли на початку 2019 року.
У порту запевняють, що жодних залишків сполуки там немає, тому українці можуть не боятися повторення трагедії, яка нещодавно трапилася в Бейруті.
Дізнайтеся більше Вибух у Бейруті стався через селітру зі судна російського бізнесмена Гречушкіна, – ЗМІ
Вибух у Бейруті: що треба знати
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи.
- Вони знищили частину порту і спричинили значні руйнування в центрі міста.
- Загинули щонайменше 137 людей. Ще понад 5 тисяч отримали поранення.
- За версією слідства, вибухнув склад з конфіскованою аміачною селітрою. Адміністрацію порту звинуватили у халатності.
- За попередніми оцінками, сума збитків від трагедії може скласти до 15 мільярдів доларів.