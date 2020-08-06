У 2018 році у Миколаївському морському порту вивантажили понад 3,2 тисячі тонн аміачної селітри. Однак їх вивезли звідти у 2019 році.

Після трагічного вибуху в Бейруті в ЗМІ з'явилось припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яку завезли туди ще у 2018 році, пише пресслужба порту.

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Адміністрація Миколаївського морського порту офіційно спростовує цю інформацію, тому що вона не відповідає дійсності,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про зберігання селітри в порту

У вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем аміачної селітри.

судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем аміачної селітри. Товар везли з грузинського порту Поті, а саму селітру – з Казахстану.

Її хотіли продати в Україні, але перевірка виявила, що вона протермінована.

Вивантаження понад 3,2 тисячі тонн селітри провели на причалі №12 в період з 19 по 21 вересня.

З території порту селітру вивезли на початку 2019 року.

У порту запевняють, що жодних залишків сполуки там немає, тому українці можуть не боятися повторення трагедії, яка нещодавно трапилася в Бейруті.

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