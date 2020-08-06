Через вибух у Бейруті прем'єр міністр України Денис Шмигаль дав доручення перевірити, як на складах підприємств зберігають аміачну селітру.

Прем'єр направив доручення до кількох установ. Про результати перевірок повідомлять до 15 вересня 2020 року, інформує пресслужба Кабміну.

Цікаво: У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, однак вже вивезли.

Перевірятимуть дотримання пожежної безпеки, умови зберігання та застосування аміачної селітри на підприємствах, а також використання її для виготовлення кальцієвої селітри і рідких добрив.

Провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру,

– йдеться у документі.

Прем'єр скерував доручення міністру інфраструктури Владиславу Криклію, голові Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, виконувачу обов'язків Державної служби України з питань праці Віталію Сажієнку, голові Нацполіції Ігорю Клименку та головам обласних та Київської міської держадміністрацій.

Перевірки пов'язані із вибухами у Бейруті.

Вибух у Бейруті: коротко