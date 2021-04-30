Владимир Зеленский 29 апреля подписал законопроект, который предусматривает новый механизм тарифов на коммунальные услуги. Денис Шмыгаль убежден, что инициатива поможет установить справедливые тарифы и обеспечит качественные услуги.

Премьер-министр подчеркнул, что одно из важных положений этого закона – внедрение публичных договоров о поставках коммунальных услуг.

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Почему это выгодно для украинцев

Эта норма позволит коммунальным предприятиям, которые поставляют тепло и горячую воду, улучшить свое финансовое состояние и гарантировать качество услуг для потребителей.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что правительство продлило ПСО для теплокоммунэнерго до 20 мая. За это время предприятия смогут провести переговоры, определить лучшие предложения по закупке газа и заключить необходимые контракты. По словам Шмыгаля, отмена ПСО даст возможность предприятиям покупать газ у тех поставщиков, которые предложат лучшую цену.

В комплексе это дает местным властям механизм, который позволит самостоятельно снижать тарифы для украинцев на тепло и горячую воду, не накапливать долги за потребленный газ,

– подытожил премьер.

Что известно о законопроекте